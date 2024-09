Cumulo di rifiuti abbandonati 

All’ingresso della borgata per alcuni giorni è stato uno spettacolo indecoroso. In una delle piazzette destinate ai parcheggi a S’Archittu qualcuno ha pensato bene di abbandonare il resto di merende e cene, gettando a terra di tutto: bottiglie di plastica, cartoni di pizze, incarto di dolci e altro. Tutto accumulato accanto a un pilastro. Rifiuti abbandonati e rimasti per tutto lo scorso fine settimana. Eppure a pochi passi c’è un contenitore per i rifiuti, come ha fatto notare in un cartello chi si è preso la briga di scrivere un messaggio con estrema educazione e con grande rispetto dell’ambiente. Col maestrale che sta caratterizzando questi giorni di settembre quei rifiuti saranno volati ovunque, magari anche in spiaggia; sarebbe bastato davvero poco per evitarlo: un pizzico di buon senso e la volontà di tutelare la borgata marina, dove troppo spesso la spazzatura viene abbandonata in ogni angolo.

