Cumulo di rifiuti abbandonati nei cassonetti di Is Arutas 

Ci sono persino un forno a microonde arrugginito, un barbecue datato e una macchina per fare la pasta fresca. Poi giocattoli, sedie da mare, ombrelloni e tanto altro. Ci vuole poco a capire che qualcuno ha deciso di eliminare tutto ciò che in casa non serviva più. Ma anziché dirigersi verso l’ecocentro del paese c’è chi ha scelto Is Arutas, a pochi passi dalla spiaggia. Gli incivili dell’estate sono già entrati in azione. I rifiuti sono stati abbandonati a ridosso dei cassonetti che il Comune di Cabras ha installato lungo tutto il litorale per permettere ai turisti di smaltire la spazzatura dopo una giornata in spiaggia. Per i vacanzieri un’accoglienza non da cartolina. Le discariche sono ovunque: i maleducati di turno hanno scelto il punto dove è certo che gli addetti alla raccolta dell’immondizia passano ogni giorno.

Il sindaco di Cabras Andrea Abis è indignato: «La ditta ovviamente ritirerà tutti i rifiuti che sono stati abbandonati. Si tratta di un dato inaccettabile, vergognoso, incivile, fatto da perfetti ignoranti. Stiamo facendo di tutto per accogliere i turisti degnamente e anche per far vivere bene i residenti, ma c’è ancora chi si comporta in questo modo». Ma non solo. Ieri c’è stato anche un altro disagio: i bagni sono rimasti chiusi. «Purtroppo ieri c’è stato un problema all'impianto elettrico che governa le pompe - spiega il sindaco Abis - . Il tempo di risolvere e tutto sarà nuovamente fruibile».

