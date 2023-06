Cumulo di rifiuti a fuoco vicino all’ecocentro comunale 

Un cumulo di rifiuti abbandonati è andato a fuoco a pochi metri dall’ecocentro comunale di Guspìni, in uno stradello secondario contiguo ai terreni privati. L’origine del rogo non è chiara, ma non si può escludere la pista dolosa. Il mucchio di rifiuti conteneva vari materiali, tra cui legna e plastica, contenitori metallici per liquidi probabilmente infiammabili.

Fortunatamente le fiamme non si sono propagate alla vegetazione circostante e, anzi, il rogo si sarebbe spento prima ancora dell’intervento dei vigili del fuoco. Ora sono in corso le indagini per stabilirne le cause e i tempi, anche se con ogni probabilità l’incendio dovrebbe essere divampato nella notte tra lunedì e martedì.

Subito sono stati comunque informati dei fatti gli agenti del corpo forestale, i carabinieri e la polizia municipale. «Non c’è nessuna ipotesi certa sull’origine del rogo, ma la polizia municipale è al lavoro per indagare sull’accaduto», è il commento dell’assessore comunale all’Ambiente e vice sindaco di Guspini Marcello Serru.

Con queste temperature è stato un miracolo che il rogo sia rimasto circoscritto all’area dei rifiuti anziché propagarsi nei terreni e nei sentieri adiacenti ricchi di vegetazione e potenzialmente infiammabile.

