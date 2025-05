Cumuli d’immondezza abbandonata in centro, è caccia agli incivili 

Il decoro è durato poco. In piazza Tharros, a pochi metri dalla centrale piazza Roma, sono riapparsi cumuli di sacchetti d'immondizia che gli operatori di Formula Ambiente non hanno provveduto a ritirare perché non conformi alle regole della raccolta differenziata.

L’area era stata ripulita una settimana fa, dopo che le buste erano rimaste a lungo in bella mostra. Il problema non è solo l’inciviltà, ma anche l’impossibilità di attribuire con certezza la responsabilità. In piazza Tharros, come in altri punti della città, più utenti conferiscono i propri rifiuti nello stesso luogo. Questo rende molto difficile stabilire chi sia l’autore dell’errore, perché una volta lasciato il sacchetto, chiunque può sostenere di non riconoscerlo come proprio. E così, nessuno torna a riprenderlo o a correggere lo sbaglio. La situazione resta bloccata finché la polizia locale non effettua un’ispezione per cercare tracce utili — come ricevute o documenti — per risalire all'identità del trasgressore. Ma spesso, anche queste verifiche non portano a nulla, lasciando i rifiuti per giorni sotto gli occhi di residenti e visitatori. In via Segni la situazione è simile, e va avanti ormai da settimane: sacchi lasciati a terra, non ritirati, e nessuno che se ne assume la responsabilità. A vuoto gli appelli al senso civico e al rispetto delle regole lanciati a più riprese dal Comune, con il risultato che a pagare, ancora una volta, è l'immagine della città.

