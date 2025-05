Cumuli di spazzatura vicino all’ecocentro 

È guerra senza quartiere all’abbandono di rifiuti in tutta Sestu. In questi giorni sono stati recuperati con l'intervento del Comune centinaia di chili di materiale, riempiendo tantissime buste, nella pineta di Is Coras. Tra l’altro, come una beffa, poco lontano dell’ecocentro. I rifiuti, soprattutto vestiti, erano sparsi ovunque; forse sono stati rubati da qualche raccoglitore di abiti scassinato, com’è accaduto di recente.

«Negli ultimi mesi, abbiamo intensificato le azioni di bonifica ambientale» spiega Emanuele Meloni, assessore ai Lavori Pubblici e Igiene Urbana. «Gli interventi sono possibili grazie a un finanziamento regionale, che ha coperto parte dei costi, e al fondamentale contributo operativo della società di raccolta dei rifiuti Etambiente. Un lavoro sinergico, che dimostra come la collaborazione possa portare benefici alla collettività e all’ecosistema».

