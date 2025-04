Cumuli di spazzatura abbandonati davanti agli ex fortini militari 

Non sono bastate ronde, controlli e fototrappole. Nella zona dei fortini del Simbirizzi, gli incivili continuano ad arrivare e gettare cumuli di rifiuti.

L’ultimo abbandono è soltanto dei giorni scorsi. Accanto alle fortificazioni della seconda guerra mondiale sono stati il gruppo di Amici dei Fortini e il Comitato di Margine Rosso a notare decine di buste bianche e altre colorate piene di spazzatura indifferenziata. Uno sfregio proprio sotto il cartello sistemato dai volontari che indica “Caposaldo XV Licata”.

«Purtroppo la transenna che sta all’ingresso dell’area da Pitz’e Serra non ha più il lucchetto e l’accesso è facile» dice il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «vorremmo che il Comune lo ripristinasse per cercare almeno di limitare gli accessi». Stefano Cogoni, di Amici dei fortini, aggiunge: «È assurdo che continuino a gettare rifiuti in un’aera di grande interesse storico». E intanto ieri mattina il Comune ha provveduto a inviare gli operai per le bonifiche. Purtroppo però dopo lo spazio di qualche giorno la situazione torna identica. Nell’area si arriva probabilmente a bordo di camioncini per scaricare di tutto.

