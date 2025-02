Cumuli di rifiuti vicino al cimitero 

Una montagna di rifiuti abbandonati nel piazzale del cimitero, a Sinnai. C’era di tutto: abbigliamento, carta, lettere, scarpe e tanto altro. Arrivare alla provenienza dei rifiuti indifferenziati è stato facile: il carico sarebbe arrivato da Cagliari, forse da un deposito vuotato per pulizie generali. E tra un busta e l’altra la Polizia locale è riuscita ad arrivare subito al presunto proprietario del “carico” che probabilmente si è liberato dei rifiuti affidandoli a qualche piccolo trasportatore abusivo. Gli agenti hanno già il nome e cognome. Il dubbio è che qualcuno sia stato incaricato di portare i rifiuti in una discarica autorizzata e il abbia, invece, abbandonati durante la notte nel piazzale del cimitero, in corrispondenza del cestino porta rifiuti ad uso dei pedoni.

Sul posto sono arrivati il comandante della Polizia locale capitano Giuseppe Fiori e la sindaca Barbara Pusceddu. «Una vicenda che ci preoccupa - ha detto la prima cittadina - l’abbandono dei rifiuti in strada e nelle periferie dell’abitato crea danni di immagine e alle casse dei Comuni».

«Le tracce trovate sono state sufficienti - ha aggiunto il capitano Fiori – per risalire al produttore dei rifiuti. Oltre a documenti fiscali inequivocabili, è stato trovato anche un verbale di accertamento per violazione delle norme ambientali contestato dalla Polizia locale di Cagliari a carico del presunto responsabile dell'odierno abbandono di rifiuti. Molti si affidano a persone senza scrupoli che si pubblicizzano come “svuota cantine” autorizzati mentre in realtà sono soggetti che praticano l'illecita gestione dei rifiuti». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA