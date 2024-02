Cumuli di rifiuti tra le bancarelle 

Da una parte le bancarelle di frutta, verdura, pesce e abbigliamento; dall’altra montagne di rifiuti.

Uno scenario surreale quello che da qualche settimana sfregia via Della Musica e che ieri ha fatto da sfondo al mercatino rionale del mercoledì. Centinaia di buste di indifferenziato sono ammucchiate lungo tutta la via, gettate dagli incivili, giorno per giorno.Al loro interno macerie, resti di cibo, plastica, ferro e spazzatura di ogni tipo. In mezzo scorrazzano enormi topi che stanno entrando anche nei cortili delle case. Va da sé l’odore non certo gradevole che accompagna tutto questo.

Degrado mai visto

E se è vero che anche in passato nella zona si era verificato l’abbandono selvaggio delle buste, è anche vero che mai si era arrivati a un degrado simile con i rifiuti disseminati lungo tutta la via.

Tanto che ieri alcuni ambulanti, titolari di posteggio, sono dovuti andare via mentre altri si sono spostati dal proprio posto per via della montagna di buste.«Da settimane che viviamo questa situazione» racconta Giovanni Medas dal suo stand di abbigliamento, «sono venuti i vigili, hanno fatto delle foto, ma i rifiuti sono rimasti qui. E noi siamo costretti a lavorare in questa condizione e ci sono topi enormi che mangiano il contenuto delle buste».

Poco distante Gesuino Aru, un altro ambulante, ribadisce «è impossibile lavorare con tutta questa sporcizia. Siamo a rischio e questa è una vergogna per un mercato importante come quello di Quartu». Anche Guglielmo Alai stand biancheria è amareggiato, «e pensare che paghiamo un sacco di soldi per stare qui in queste condizioni. Alcuni colleghi sono dovuti andare via perché per via dei rifiuti non hanno potuto allestire gli stand».

Proteste e rabbia

Allibiti anche i cittadini. «Davvero non si spiega perché la gente agisca in questo modo» dice Anna Maria Manis 71 anni, «eppure la spazzatura la ritirano a casa. Non c’è più civiltà. Io abito vicino a via Dell’Autonomia e anche lì è pieno di discariche». Giacomo Unali 86 anni in via Della Musica ci vive, «apriamo le finestre e abbiamo questo scenario» dice, «c’è un grosso problema di sanità pubblica e bisognerebbe chiamare l’Asl».

Il Comune

Dal Comune assicurano che «la situazione è sotto stretto monitoraggio da parte del settore Ambiente, attraverso l’implementazione dei controlli con due ispettori ambientali e con altri mezzi di monitoraggio a disposizione del corpo di vigilanza ambientale». Nei giorni scorsi, «è stata fatta una riunione e ne è prevista un’altra a breve, per coordinarsi sui diversi fronti anche con il coinvolgimento dei servizi sociali. A breve ci sarà un bonifica ambientale, che nell’attuale contesto non è comunque risolutiva in quanto l’amministrazione è già costretta a intervenire mediamente ogni 15 giorni». Per questo, «si sta approntando una strategia multisettoriale che si confida possa mitigare il problema nel medio periodo».

