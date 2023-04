Cumuli di rifiuti sui marciapiedi davanti alle baracche comunali 

Si ripete ciclicamente, da anni. Una situazione vergognosa che gli oristanesi devono accettare passivamente. In viale Rockefeller, davanti a una scuola Superiore e a pochi metri dall’ospedale San Martino, rispunta per l’ennesima volta una discarica che occupa tutto un marciapiede. Proprio davanti a quelle baracche occupate da famiglie rom; una sistemazione “temporanea” per volere del Comune che dura da 33 anni.

In quelle catapecchie, dichiarate dai vigili urbani prima e vigili del fuoco poi, pericolose e fuori ogni norma igienica e sanitaria, vivono una quindici di rom in attesa che prima o poi l’amministrazione comunale risolva la vicenda.

L’ex assessora ai Servizi sociali Alessandra Porcu, prima di presentare le dimissioni, la soluzione l’aveva anche trovata: «Dar loro gli alloggi Area. Dalla Regione abbiamo ricevuto il nulla osta per questa soluzione, adesso dipende tutto da Area: attendiamo una risposta». Risposta che, si spera, possa arrivare alla neo assessora Carmen Murru che nella precedente legislatura aveva la stessa delega e che due anni fa, dopo un attentato incendiario che la comunità rom aveva subito, dichiarò: «Sappiamo bene che quelle strutture sono da tempo inagibile e che occorre trovare una soluzione al più presto. Il nostro obiettivo è individuare un'abitazione per ogni singolo nucleo residente in via Rockefeller».

