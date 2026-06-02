Cumuli di rifiuti nel sentiero dell’ex strada ferrata 

Rifiuti gettati ovunque. Cumuli di spazzatura comparsi nei giorni scorsi lungo il sentiero dell’ex strada ferrata, tratto naturalistico tra Guspini e Montevecchio frequentato da tanti appassionati di trekking e dai pellegrini del cammino di Santa Barbara.

Un vero e proprio scempio ambientale in un territorio dal grande valore naturalistico e storico, denunciato dai proprietari dei fondi rurali lungo la strada ferrata che, nei giorni scorsi, hanno preso atto con amarezza della comparsa dei cumuli di immondizia. «Un vero e proprio scempio», dicono denunciando l’accaduto sui social. C’è anche chi ha pubblicato le foto. Andrea Saba, proprietario di un fondo agrario confinante con il sentiero, è indignato e attraverso i social denuncia, pubblicando le foto del cumulo di rifiuti: «Complimenti all’autore», scrive. «C’è chi pulisce e chi butta spazzatura per le strade. Sei stato veramente bravo, spero che tu non sia così anche a casa tua». La zona, che diventa meta di podisti e amanti della natura, non è nuova ad episodi del genere, spesso utilizzata come una discarica a cielo aperto dagli incivili.

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