VaiOnline
Guspini.
03 giugno 2026 alle 00:40

Cumuli di rifiuti nel sentiero dell’ex strada ferrata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rifiuti gettati ovunque. Cumuli di spazzatura comparsi nei giorni scorsi lungo il sentiero dell’ex strada ferrata, tratto naturalistico tra Guspini e Montevecchio frequentato da tanti appassionati di trekking e dai pellegrini del cammino di Santa Barbara.

Un vero e proprio scempio ambientale in un territorio dal grande valore naturalistico e storico, denunciato dai proprietari dei fondi rurali lungo la strada ferrata che, nei giorni scorsi, hanno preso atto con amarezza della comparsa dei cumuli di immondizia. «Un vero e proprio scempio», dicono denunciando l’accaduto sui social. C’è anche chi ha pubblicato le foto. Andrea Saba, proprietario di un fondo agrario confinante con il sentiero, è indignato e attraverso i social denuncia, pubblicando le foto del cumulo di rifiuti: «Complimenti all’autore», scrive. «C’è chi pulisce e chi butta spazzatura per le strade. Sei stato veramente bravo, spero che tu non sia così anche a casa tua». La zona, che diventa meta di podisti e amanti della natura, non è nuova ad episodi del genere, spesso utilizzata come una discarica a cielo aperto dagli incivili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il 2 giugno

Medaglia d’oro per Mirko: «Eccezionale altruismo»

Il giovane di Tortolì ucciso per difendere la madre 
Marilena Orunesu
L’incontro

Ranieri e un feeling che non si è mai interrotto

L’allenatore parla “da sardo” e si commuove: «Mi sento uno di voi perché sono schivo come voi» 
Carlo Alberto Melis
La strage

Quattro braccianti bruciati vivi, un sopravvissuto incastra i killer

Puniti per aver chiesto una giusta paga: fermati due pakistani 
Il conflitto

Il guinzaglio di Trump su Netanyahu

Il segretario di Stato Rubio: «Le trattative con gli iraniani vanno avanti» 