Cumuli di rifiuti in via della Musica 

Alla vigilia del mercatino rionale previsto come sempre per questa mattina, via Della Musica è di nuovo disseminata di rifiuti. Enormi bustoni neri di indifferenziato sono abbandonati lungo il marciapiede tanto da impedire il passaggio dei pedoni. Un’enorme discarica poi si è formata di nuovo davanti allo spazio parcheggi della chiesa di Santo Stefano, laddove i rifiuti venivano accatastati anche qualche anno fa e dove oggi saranno allestite le bancarelle.

Non sembra quindi trovare soluzione la situazione della zona, nonostante di recente il Comune abbia chiamato a rapporto anche i residenti per cercare di trovare un sistema per il conferimento dei rifiuti. La realtà è sempre questa: la strada viene disseminata di buste, quando si arriva al limite la De Vizia le ritira e poi nell’arco di pochi giorni tutto torna uguale.

