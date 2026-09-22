Cumuli di rifiuti in piazza Medaglia Miracolosa L’assessora: «Disinteresse per la cura della città» 

Tutto pulito in piazza San Michele e dintorni per la festa della Medaglia Miracolosa, ma il decoro dura poco: dopo appena due giorni l’immondezzaio accanto alla chiesa si riforma. Amaro il commento dell’assessora comunale all’Ambiente, Luisa Giua Marassi. «Se questo è il quadro dopo la pulizia straordinaria di sabato, non posso che comprendere la frustrazione e il malessere dei cittadini e delle cittadine, che è anche il mio e quello del Servizio, che ogni giorno s’impegna per mantenere pulita la città».Il nuovo scempio nell’area retrostante la statua di Padre Abbo, bonificata appena prima della festa e in men che non si dica ritrasformata in pattumiera. «In quest’area registriamo - fortunatamente solo da parte di una minoranza - un totale disinteresse verso la cura della città e una spiccata propensione alla violazione delle regole», afferma l’esponente della Giunta Zedda, «interveniamo spesso con la Polizia Locale per contenere quello che è prima ancora un problema sociale, ma serve una vera riqualificazione, accompagnata da un cambiamento culturale che deve avvenire prima di tutto dal quartiere. Noi peraltro non ci arrenderemo, combatteremo sempre al fianco dei cittadini onesti».

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