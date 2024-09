«Cumuli di rifiuti e topi sotto la mia finestra» 

Abita da anni alla fine di via Roma al civico 298, a San Gavino, ma vicino alla sua casa in un grande cortile si è formato quello che sembra un grande ammasso di rifiuti e oggetti di vario tipo, ma non solo. Gianni Figus, 53 anni, denuncia: «La situazione è diventata insostenibile perché l’accumulo dei rifiuti ha fatto proliferare grandi ratti che girano indisturbati giorno e notte. Va così da almeno due anni e questi topi da tempo arrivano nel cortile della mia abitazione, se non chiudo le porte entrano in casa. Non posso vivere in questo modo, ho fatto più volte la segnalazione al comando della polizia locale, al precedente sindaco e a quello attuale». Dalla finestra della casa di Figus si vedono bidoni di plastica, vecchie cassette, cartacce di ogni tipo, travi di legno. «La presenza di tutti questi materiali ha contribuito alla presenza dei topi, solo nelle ultime settimane i miei gatti ne hanno ucciso sei e sono tutti di grandi dimensioni. Vivo con l’incubo di ritrovarmi i topi in casa e sono preoccupato per le possibili conseguenze di carattere igienico e sanitario. A questo si aggiunge la presenza di diversi cani. Spero che la nuova amministrazione e la polizia locale intervengano altrimenti mi troverò costretto a presentare una denuncia dettagliata alla Procura della Repubblica di Cagliari».

Da parte della polizia locale sono stati fatti diversi controlli. «Tempo fa c’è stato il sopralluogo anche del corpo forestale, ma i rifiuti sono rimasti», conclude Figus.

