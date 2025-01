Cumuli di rifiuti di ogni tipo, via Padre Picci è una discarica 

Tornano le discariche tra le strade sterrate in via Padre Picci, a pochi passi da via Giotto. Cumuli di barattoli di vernice, scaffali, mobili, resti di lavorazioni edili intralciano il passaggio e minano il decoro. Una situazione che va avanti da anni senza che si riesca a trovare una soluzione. Periodicamente infatti la zona viene bonificata ma dopo lo spazio di qualche giorno si torna punto e a capo.

«È sempre peggio», commenta un residente in via Padre Picci, Bruno Mascia, «cumuli di rifiuti sono di nuovo ovunque e noi non sappiamo più cosa fare. Anche se si bonifica, dopo poco tempo continuano a gettare di tutto. Una situazione assurda». Tra l’altro, aggiunge Mascia, «di recente abbiamo ripulito centinaia di bottiglie che venivano gettate proprio di fronte a dove abbiamo i cassonetti. Le abbiamo messe da parte in modo che poi fossero ritirate invece non le hanno prese. Anzi, i vigili ci hanno detto che noi non potevamo raccoglierle, che non è compito nostro. Ma allora cosa dobbiamo fare? Stare in mezzo a questo degrado?».

Altro problema riguarda le strade: via Padre Picci è asfaltata solo a metà mentre per il resto è sterrata «vorremo capire» dice ancora Mascia, «perché dal momento che si tratta di una strada comunale non è stata asfaltata tutta». Così come anche i lampioni si fermano in via Murgia. Il resto è avvolto nell’oscurità.

