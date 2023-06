Cumuli di rifiuti  davanti al cimitero 

Bustoni della spazzatura, mattoni, pezzi di marmo, perfino un televisore. E ovviamente le solite bottiglie di plastica e di vetro e tantissime cartacce.

È una vera e propria discarica a cielo aperto quella sorta in un viottolo proprio di fronte all’ingresso principale del cimitero di via Giulio Cesare. Lo stradello sbuca sulla strada statale 554, è abbastanza nascosto e per questo forse sembra il luogo ideale scelto dagli incivili per disfarsi di ogni genere di rifiuto, lontano dall’occhio elettronico del sistema di videosorveglianza presente in diversi angoli della città. Come se non bastasse, però, i cumuli di cartacce, bottiglie di vetro e plastica sono presenti anche lungo i bordi del marciapiede dirimpetto all’ingresso del camposanto, nei pressi della fermata del pullman. Qualcuno ha pensato pure di gettarli in un terreno privato recintato.

