Cumuli di rifiuti davanti ai raccoglitori degli abiti usati 

L’inciviltà non si ferma neanche davanti alle telecamere. Questa volta, l’area presa di mira è quella di via Cesare Cabras, di fronte ai contenitori di raccolta dei vestiti usati, proprio all’ingresso di Monserrato.

È l’ultimo episodio di abbandono illecito di rifiuti, che sempre più costituisce un problema in città. Laddove logica vorrebbe che venissero portati solo abiti di seconda mano, sono stati accatastati scatoloni di cartone, valigie, buste della spesa e altri generi di spazzatura. Il fatto è avvenuto nella serata di martedì. Dopo le segnalazioni dei cittadini, l’area è stata prontamente ripulita. Come sempre avviene in questi casi, l’illecito è stato segnalato al comando della polizia municipale, che procederà a visionare le videocamere della zona, alcune delle quali puntano proprio sulla zona incriminata.

Appena dieci giorni fa era stato annunciato l’acquisto di nuovi kit di videosorveglianza ultramoderni, compresi di fototrappole, per potenziare l’occhio elettronico comunale e scongiurare il più possibile il fenomeno degli abbandoni. Ma neanche il fattore di deterrenza delle telecamere sembra scoraggiare chi continua a buttare la spazzatura all'aperto, incurante del fatto che in molti casi i responsabili siano stati individuati e sanzionati.

