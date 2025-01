Cumuli di rifiuti  abbandonati per strada «Siamo invasi dai topi» 

Scorrazzano indisturbati anche in pieno giorno tra mastelli condominiali traboccanti lasciati esposti h24 e cumuli di rifiuti di ogni genere abbandonati per strada e sui marciapiedi. «Topi grossi come conigli», assicurano i residenti. «Risalgono le grondaie alla ricerca di cibo ed entrano nelle case dalle finestre e dai terrazzini. Ce li ritroviamo perfino in camera da letto». Imperversano ai piani alti, ma si intrufolano anche dal basso, dai portoni d'ingresso lasciati aperti. Se si sentono minacciati, attaccano sia l'uomo che gli animali domestici. «Gatti e perfino cani di grossa taglia». Aggressivi e senza alcun timore.

Le segnalazioni

A San Michele le segnalazioni si susseguono da oltre dieci giorni, specialmente dalle parti di via Podgora, Premuda e La Somme. Una situazione insostenibile quella denunciata. Già da prima di Natale sui social campeggiavano foto degli “invasori” sorpresi dentro casa. «Siamo allo sbando», tuona Gabriella Spiga, residente in via La Somme, «alcuni giorni fa mi sono ritrovata segregata in casa in compagnia di un grosso topo, stanca di telefonare a chi di dovere. Alla fine un operaio di mio figlio è riuscito a stanarlo da dietro la lavatrice col bidone aspiratutto. Ho fatto la foto. Uno schifo. Sono su tutte le furie, siamo pieni di spazzatura e quindi di topi. Ci sono mastelli bruciati, sembriamo in guerra».

Residenti esasperati

Esasperato anche Silvio Pinna, 65 anni, che “posta” la foto di un altro roditore. «Questo è entrato dentro la casa di una famiglia, ecco in che condizioni stiamo vivendo! In più stava morsicando il cane». Un'invasione che - complice l'abbandono, la sporcizia e l'incuria - sta rischiando di diventare permanente. «La situazione è grave», si sfoga un'altra residente, «siamo di fronte ad una emergenza igienico-sanitaria. Rispetto al passato i rifiuti vengono raccolti con maggior frequenza, va detto, e anche le derattizzazioni ogni tanto vengono fatte, ma non basta».

I ratti si trovano dappertutto, in primis nei giardini e nei terrazzi, dietro le caldaie e i motori delle pompe di calore. «Tra San Michele ed Is Mirrionis», denuncia un'altra donna, «accompagnare a piedi un disabile a fare la spesa o una commissione è un'impresa difficile perché i marciapiedi, già limitati dalla presenza di pali della luce e cartelli stradali, sono ostruiti da macchine parcheggiate male, cumuli di rifiuti ed escrementi di cane. Non stupisce che in giro sia anche pieno di topi».

