Cumuli di rifiuti abbandonati nella pineta di Sa Mandara 

Lavandini, radio e rifiuti di ogni tipo depositati nella pineta di Sa Mandara vicino al crossodromo comunale di Sa Spendula a Villacidro: da tempo il Comune cerca di scovare i responsabili che utilizzano questa riserva naturale come discarica abusiva.

«Il danno è triplo: ambientale, al decoro urbano e anche economico», sono le parole dell’assessore alle Politiche ambientali e al Decoro urbano Marco Erbì – nonostante le difficoltà che stiamo riscontrando nella lotta all’abbandono dei rifiuti, una nota positiva è costituita dalla collaborazione che abbiamo attivato con le associazioni sportive del territorio, come la Asd Olympia e l’Accademy di ciclismo del campione Fabio Aru». La pineta di Sa Mandara è molto amata dai villacidresi che qui vengono a fare passeggiate, escursioni in bicicletta e pic-nic. «Il fatto che questi luoghi siano tanto frequentati dai nostri cittadini è un dato positivo e fa da deterrente alle discariche a cielo aperto. Speriamo che in futuro vada sempre meglio», conclude l’assessore Erbì.

