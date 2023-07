Cumuli di rifiuti abbandonati in via Pascoli 

Scende di ordinario degrado in via Pascoli, all’angolo con piazza Michelangelo, nel quartiere di San Benedetto. Cumuli di rifiuti sono stati abbandonati venerdì tra il marciapiede e la strada: enormi buste piene di plastica, vestiti, persino un materasso.

E non è la prima volta che capita. Si tratta infatti di uno dei punti più critici della zona in cui sistematicamente, quasi ogni notte, vengono scaricati sacchi di spazzatura non differenziata e spesso anche ingombranti. Una situazione che sta esasperando i residenti che chiedono maggiori controlli, anche installando (come si fa altrove) delle fototrappole che permettano di risalire a chi abbandona i rifiuti sotto le loro case.

RIPRODUZIONE RISERVATA