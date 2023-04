Cumuli di rifiuti a fuoco nel cortile delle ex fornaci Picci 

Alcuni cumuli di rifiuti sono andati a fuoco ieri pomeriggio nel cortile delle ex fornaci Picci, la struttura industriale un tempo fulcro della produzione di mattoni d’argilla al centro di un maxi progetto di rinascita da 30 milioni di euro. Le fiamme si sono sviluppate verso le 17 con l’allarme lanciato da alcuni automobilisti ai Vigili del fuoco e ai carabinieri. Immediato l’arrivo dei mezzi che hanno circoscritto il rogo. Spento l’incendio il sito è stato messo in sicurezza.

Della vicenda si occupano ora i carabinieri: non si esclude l’origine dolosa. Per questo è stato effettuato anche un sopralluogo: il dubbio è che fiamme siano state appiccate anche se non sarebbero state rilevate tracce di liquido infiammabile. Controllate anche alcune telecamere sulle strade che portano alle ex fornaci. In merito non sono trapelate indiscrezioni.

Non è la prima volta che l’ex polo industriale di via Brigata Sassari, abbandonato per lungo tempo al proprio destino, finisce nel mirino dei vandali. Ora però c’è un piano per la rinascita già avviato: è infatti in corso la definizione del progetto, per il quale il Comune ha ottenuto 400mila euro dalla Cassa depositi e prestiti. In cassa ci sono già 15 milioni circa conquistati con il bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, mentre gli altri 15 milioni arriveranno con gli investimenti dei privati.

I vecchi capannoni ospiteranno alloggi di edilizia residenziale sociale: settantacinque appartamenti in tutto, dieci in più rispetto ai sessantacinque previsti nel progetto iniziale, che una volta completati potranno essere dati in affitto o venduti, sempre a prezzi calmierati. Gli appartamenti saranno realizzati nella parte centrale dell’ormai ex area industriale, intervallate da spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili.

Mentre negli edifici ai lati delle fornaci, compreso lo storico forno, sono previsti i servizi per la città: spazi per le associazioni di volontariato, attività culturali e di spettacolo. Ci sarà anche un hub di servizi dedicati a imprese e cittadini, e tra le ipotesi c’è quella di inserire spazi di coworking, baby parking e attività di aggregazione.