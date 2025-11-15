Cumuli di rifiuti a due passi da un cantiere  

In via Ambrosiana, una delle strade più antiche del centro storico di Monserrato, alcuni cittadini hanno chiesto chiarimenti sullo stato di un tratto dove, nonostante la recente pulizia programmata, si accumulano rifiuti e vegetazione incolta lungo il margine stradale. La presenza di spazzatura, ammassata contro una recinzione metallica, ha sollevato dubbi. L’area interessata è infatti segnalata anche da cartelli di lavori, probabilmente collegati a opere private, circostanza che ha ulteriormente alimentato incertezze tra i residenti.

Per questo l’amministrazione comunale ha avviato verifiche mirate. «Da accertamenti verificati dagli uffici – spiega il vicesindaco e assessore Saverio Deroma – si tratta di un pezzo di terreno privato. Sarà necessario che i proprietari effettuino una nuova perimetrazione della recinzione».

Una volta ridefiniti i confini, sarà possibile determinare con chiarezza le competenze e valutare gli interventi necessari per riportare l’area a condizioni ordinarie.

