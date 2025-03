Cumuli di plastica davanti al parco 

Ogni fine settimana tanta gente passeggia sul ponte tra il parco del Nervi e Sant’Elia. A pochissimi passi, però, c'è uno scenario indecente: lo specchio d'acqua situato tra il Magazzino del sale, la diga foranea e la spiaggetta di Sant'Elia è invaso da rifiuti di ogni genere, perlopiù plastica. Spesso emergono a galla pesci morti. Anche questi giorni ne sono stati avvistati.

I rifiuti perlopiù arrivano sulla terraferma portati dalle correnti marine, ma all'origine vengono gettati da qualche barca al largo. E a ciò si aggiunge anche qualche rifiuto gettato dai soliti incivili. Ormai più nessuno si affaccia a guardare il mare in quel tratto. A chi è capitato di farlo è rimasto impresso ciò che ha visto. Uno di loro è Federico Capula, un frequentatore della zona: «Avevo visto questo brutto spettacolo circa due anni fa, ma pensavo che chi di dovere lo tenesse pulito, invece due giorni fa ho provato a dare un'occhiata e ho visto un mare di plastica e anche un pesce morto. Per non parlare dei topi che, in situazioni di questo tipo, proliferano». L'Autorità portuale, interpellata sulla questione, fa sapere che questo tratto di marenon è di sua competenza. L'assessora comunale all'Ambiente Luisa Giua Marassi dice: «Provvederemo a fare le verifiche del caso».

RIPRODUZIONE RISERVATA