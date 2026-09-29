Cumuli di ossa, Urpi: «Disguido con la ditta» 

«Un’incomprensione tra la ditta incaricata di eseguire i lavori e la cooperativa di gestione del cimitero». Il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, all’indomani della protesta dei familiari per le ossa dei loro cari defunti a vista, dà una spiegazione su quanto è emerso dopo le prime verifiche. «Sicuramente», dice Urpi, «c’è stato un errore di comunicazione tra l’impresa delle operazioni di esumazione e la gestione del servizi cimiteriali. L’accordo prevedeva i lavori dopo l’arrivo delle cassette per custodire le ossa di ciascun defunto, invece sono iniziati il giorno prima». I resti dei morti e le croci sono stati depositati accanto alla rete di recinzione del cantiere.

Tutto sarebbe passato inosservato nel giro di qualche giorno, se non fossero arrivati i parenti che hanno scoperto le tombe svuotate e le ossa ammucchiate altrove. «Un’azione ingiustificabile», prosegue il primo cittadino, «appena l’ho saputo sono andato al cimitero e ho chiesto scusa ai parenti. Le procedure tecniche non sono di competenza del sindaco e chi amministra lo sa o lo dovrebbe sapere. La comunicazione c’è stata sul sito dell’ente, con atti ufficiali. L’errore è capitato, chiariremo la vicenda in modo dettagliato. Fatti simili non devono succedere».

I lavori in quell’angolo del camposanto erano stati richiesti dai cittadini per rendere decoroso uno spazio con una quarantina di tombe a terra, e ora non più dall’aria abbandonata rispetto al resto del luogo. «Ci siamo preoccupati», conclude il sindaco, «di recuperare i fondi attraverso bandi regionali. Presto completeremo la parte nuova, per la necessità di spazi».

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