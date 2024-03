Cumuli di amianto e pneumatici nella discarica abusiva 

Gli operai non fanno in tempo a raccogliere i rifiuti che i maleducati tornano in azione abbandonando di tutto nelle campagne del paese. Una nuova discarica abusiva è stata scoperta nei giorni scorsi da Efisio Vaccargiu, un pensionato di 68 anni, durante una passeggiata. L’uomo ha notato un cumulo di rifiuti. «Il materiale che è stato abbandonato – racconta – è scarto di lavori di edilizia ma non solo, è incredibilmente pericoloso». Nella discarica ci sono residui di coperture in amianto, fibrocemento, sanitari, secchi con materiali bruciati al loro interno, ferri arrugginiti e un numero considerevole di gomme d'auto. «La presenza di amianto è particolarmente allarmante – racconta Vaccargiu – si tratta di rifiuti pericolosi e pertanto sarà necessario provvedere alla bonifica dell’area. Ciò che è stato gettato potrebbe causare seri problemi di salute».

Il ritrovamento della discarica è stato segnalato al Comune. Simonetta Murru, assessore all’Urbanistica e all’igiene urbano assicura un intervento per la rimozione dei rifiuti.

