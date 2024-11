Cumbidanovu, scritta antimafia 

Sei parole, tre punti esclamativi e un messaggio pesante: “Via la mafia siciliana dalla diga”. La scritta spunta sul muro in granito che costeggia la chiesa campestre di san Marco, a Orgosolo. La scoperta ieri, il giorno dopo l’assemblea di venerdì sera convocata dal sindaco Pasquale Mereu per dire no alla violenza e seguita al doppio attentato della settimana prima.

Allarme

La scritta è visibile sulla strada che conduce verso le campagne di Montes, zona molto frequentata e teatro del doppio attentato di dieci giorni fa. Il 14 novembre mentre sono a pranzo in un ristorante, proprio a Montes, le auto degli operai che lavorano nella diga di Cumbidanovu vengono prese di mira da ignoti fucilieri, crivellate a colpi di Ak47. Il giorno dopo il tentato omicidio di Giovanni Maria Puddu, 66 anni, operaio del cantiere forestale, mentre è a bordo del suo fuoristrada. Viene centrato al volto dai pallettoni esplosi nelle campagne di Montes. Finisce in ospedale, ricoverato in gravi condizioni. Ora sta meglio, ma se l’è vista brutta.

L’allarme

Due episodi tanto gravi nell’arco di appena 48 giorni pongono mille interrogativi, legati anche ai lavori nella diga, ripresi poche settimane fa dopo una paralisi lunghissima. Inducono il sindaco a convocare un’assemblea pubblica dopo aver naturalmente espresso dura condanna di fronte a tanta violenza e solidarietà verso le vittime. L’invito è anche a riflettere sull’uso facile delle armi, soprattutto tra gli adolescenti. Venerdì sera l’appuntamento nell’auditorium comunale per ribadire un secco no verso intimidazioni e violenza. Ieri la scritta sul muro di san Marco, ancora tutta da decifrare.

La diga

Il messaggio richiama il cantiere di Cumbidanovu, ripreso da poche settimane e affidato all’impresa Icm spa di Vicenza. Previsti 1005 giorni per portare a termine un’opera attesa da trent’anni. Dovrebbe essere pronta entro agosto 2027. L’invaso potrà contenere 12 milioni di metri cubi d’acqua e consentirà di irrigare i territori di Orgosolo, Oliena e Dorgali. Intanto, sono in ballo lavori per 110 milioni di euro e tanti posti di lavoro. Il riavvio del cantiere è ben accolto da Regione, Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, amministrazione comunale. Poi il doppio attentato che turba il clima di fiducia.

