Cumbidanovu rimane la diga di nessuno 

Deserta. Non sono bastati i 53 milioni e 668 mila euro messi sul piatto dalla Regione per trovare una ditta capace di aggiudicarsi l’affidamento della progettazione e l’esecuzione dei lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino per l’irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. La gara europea pubblicata dall’ente attuatore, il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale, per gli interventi di completamento dell’invaso, incompiuta nazionale che attende la sua nascita da 30 anni, è andata deserta. Non è arrivata alcuna offerta, nonostante il bando e i suoi allegati siano stati cliccati ben 1250 volte sul sito del Consorzio.

Eterna incompiuta

La gara era stata pubblicata a novembre, poi a dicembre la Regione aveva firmato l’aggiornamento dello schema di accordo con il ministero delle Infrastrutture per ricevere i fondi per il completamento della diga di Cumbidanovu: in tutto 47,5 milioni di euro dal Fondo di sviluppo e coesione, con un incremento ottenuto di 13,5 milioni. Complessivamente l’invaso, atteso da 30 anni, è finanziato con 122 milioni di euro e realizzato per il 48%. Grazie all’integrazione delle risorse con l’accordo tra Regione e ministero delle Infrastrutture, c’è la copertura finanziaria che consentirà di ultimare i lavori che però, a quanto pare, non fanno gola. Solo due imprese in questi mesi hanno fatto dei sopralluoghi, ma nessuna ha concretizzato un’offerta e il bando è andato deserto.

Gli interessi

Dalla Regione l’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu è lapidario: «Non voglio altri ritardi su Cumbidanovu, se il Consorzio avesse altre difficoltà siamo pronti ad intervenire di conseguenza». Ma dal Consorzio di Bonifica Ambrogio Guiso spiega che si sta già seguendo una nuova strada: «Ci stiamo già muovendo per seguire la via della rivalutazione dei prezzi, ci sono determinati prezzari da rimodulare, in questo momento stiamo già svolgendo questa operazione e a breve rivaluteremo la gara con gli aggiornamenti. Mi auguro che la perdita sui tempi previsti sia di massimo tre mesi». Un duro colpo anche per il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu che si dice «spiazzato. L’ho saputo solo stamattina (ieri ndr) – afferma -. Una brutta botta, mi aspettavo più che potesse nascere qualche contenzioso successivamente considerata l’importanza dell’importo, e non una mancanza di offerte».