Cumbidanovu, riapre il cantiere 

«Questo è un evento, perché da oggi partono i fatidici 1005 giorni tra l’inizio e la fine dei lavori», esordisce Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. «Aspettiamo la diga di Cumbidanovu da oltre 30 anni». La firma è arrivata nella mattinata di ieri, nelle campagne orgolesi di Soràsi. Sancisce la svolta, la consegna dei lavori alla ditta di Vicenza Icm Spa, che si dovrà occupare della realizzazione dell’enorme invaso. «Serviranno poco più di mille giorni di cantiere, poi avremo un bacino che conterrà 12 milioni di metri cubi d’acqua per irrigare i territori di Oliena, Orgosolo e Dorgali», spiega Antonio Piu, assessore regionale dei Lavori pubblici.

Si parte

Operai in azione, con insperata immediatezza. In quell’enorme cantiere a pochi chilometri dal paese dei murales si respira un’atmosfera nuova, carica di positività. La ditta veneta vincitrice dell’appalto è già entrata in azione. Mezzi in quantità, così come gli operai coinvolti. In quella diga dall’iter travagliato, iniziato nel lontano 1989, nessuno vuole perdere altro tempo. Vi è una missione condivisa da rispettare: consegnare l’opera entro il mese di agosto del 2027.

«L’impresa si è subito messa al lavoro», spiega Sebastiano Bussalai, direttore generale del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. «Stiamo parlando di lavori per 110 milioni di euro, circa 78 di contratto».

Ambrogio Guiso ostenta sicurezza, non si nasconde: «Questa ditta ci dà fiducia. È seria, collaudata, “ferma”. È una delle migliori d’Italia, lo abbiamo constatato con i lavori svolti nella diga Maccheronis, a Torpè. In quel caso iniziati e terminati in due anni».

Atto finale

Dopo una sfilza di delusioni e promesse non mantenute, a Orgosolo si percepisce un clima differente. L’ottimismo domina. Accanto ai vertici del Consorzio di bonifica, all’assessore regionale dei Lavori pubblici, al sindaco Pasquale Mereu, nel centro barbaricino si è vista pure la rappresentante del ministero delle Infrastrutture, la commissaria per le dighe Angelica Catalano. «Questa è davvero una giornata importante», prosegue Ambrogio Guiso, «perché il territorio aspetta questa diga da troppo tempo. Un’opera a cui si aggiungeranno anche 2000 ettari di irrigazione».

Il plauso arriva. «Una promessa mantenuta», afferma Pierluigi Saiu, ex assessore regionale dei Lavori pubblici. «La diga di Cumbidanovu era una delle grandi incompiute nazionali. In meno di un anno, nella scorsa legislatura, da assessore ho fatto ripartire quell’opera, ferma dal 2013». La Cgil Nuoro-Ogliastra: «Salutiamo positivamente la notizia della consegna dei lavori e auspichiamo che l’opera venga portata finalmente a termine con molteplici vantaggi per tutte le comunità interessate, nel rispetto delle norme poste a tutela del lavoro e dei lavoratori».

