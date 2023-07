Cumbidanovu, la diga mai nata «Entro tre anni acqua per i campi» 

È l’incompiuta sarda per eccellenza. La diga di Cumbidanovu è uno scandalo di proporzioni inaudite, amalgamato da decenni di promesse, tentativi andati a vuoto e prese in giro. «Faremo i segugi, verificheremo con attenzione l’operato della ditta vincitrice», ha commentato a fine 2022 il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso, dinanzi all’ennesimo annuncio di ripresa dei lavori nell’invaso alla periferia di Orgosolo. Adesso, dopo la recente visita del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, la sensazione è che quel cantiere avviato nel 1989 possa davvero generare concretezza. Dare vita a un’opera invocata da un territorio, in grado di irrigare 2800 ettari di campagne.

Nuova speranza

Nel paese dei murales, come al solito invaso dai turisti, l’argomento Cumbidanovu resta quasi un tabù, nonostante gli ultimi scossoni. Suscita reazioni stizzite, molto spesso, da parte di una popolazione abbonata al chiacchiericcio politico. A quei discorsi snocciolati un’infinità di volte ma che fino a oggi contrastano con quella montagna sventrata, divorata dall’immobilismo. Il nuovo capitolo, però, aiuta ad alimentare la speranza. Sull’asse Cagliari-Roma tira un’aria nuova. «Quando qui hanno iniziato i lavori andavo alle scuole medie», ha ironizzato Matteo Salvini lo scorso 17 luglio, durante la sua visita orgolese: «A breve l’impresa vincitrice dell’appalto prenderà possesso della diga. L’obiettivo è che entro tre anni possa uscire l’acqua che darà da bere a questi campi. La cosa importante, a mio avviso, è che ci sono i soldi e che qui lavoreranno centinaia di operai».

Ulteriore finanziamento

Il leader della Lega mostra interesse, tende la mano al cuore dell’Isola e rassicura. La Regione, poi, avvalora le parole romane, a suon di milioni di euro da destinare alla diga dello scandalo. La Giunta capeggiata da Christian Solinas ha infatti approvato un nuovo stanziamento da ulteriori 18,5 milioni di euro, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu, per finanziare il secondo e ultimo lotto che consentirà il completamento dell’opera. La prima parte dell’intervento, invece, era stata coperta con 95 milioni. «La misura messa in campo - dichiara il governatore Solinas - ribadisce la nostra ferma volontà di portare a compimento le grandi opere che i sardi attendono da tempo. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo rafforzato il dialogo con il Governo». Pierluigi Saiu aggiunge: «La diga di Cumbidanovu è la più grande opera idraulica oggi in esecuzione nell’Isola. Adesso, con le nuove risorse stanziate dalla Regione, l’opera è interamente finanziata». La Giunta ha dunque già stanziato le risorse per la progettazione: 4 milioni e 600 mila euro. Il valore delle infrastrutture connesse alla diga è stato valutato in ulteriori 160 milioni di euro.

La cronistoria

I lavori di costruzione dell’invaso sono stati avviati nel 1989. Un iter tormentato, che in oltre 30 anni ha visto succedersi tre imprese. Il ciclone Cleopatra, poi, nel novembre 2013 ha assestato l’ulteriore mazzata. Allo stato attuale è stato eseguito appena un terzo dei lavori. Solinas conclude: «La diga ha una storia travagliata, ma ora i lavori per il suo completamento potranno finalmente ripartire».

