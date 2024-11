Cumbidanovu, attentato 

Tanto spregiudicati quanto sfrontati, fino ad arrivare in pieno giorno a sparare con un fucile automatico (forse addirittura un Kalasnikov) alle auto degli operai della ditta Icm di Pavia che da pochi giorni hanno riavviato i lavori per la diga di Cumbidanovu. È successo ieri nel primo pomeriggio a Montes, nelle campagne di Orgosolo. L’ennesimo atto intimidatorio ai danni dell’infrastruttura, opera che si sta cercando di realizzare da trent’anni.

Pranzo indigesto

Questa volta i banditi hanno scelto di operare alla luce del sole. Non come spesso accade nascosti dal favore delle tenebre. In un orario, erano circa le 14, in cui gli operai della società che si è aggiudicata l’appalto per la ripresa dei lavori della diga di Cumbidanovu erano in pausa pranzo ed erano arrivati proprio nel ristorante “Ai Monti del Gennargentu”. All’esterno avevano lasciato le loro auto, dei pick-up bianchi della Dacia.

Improvvisamente gli operai hanno sentito una serie di colpi ravvicinati e in sequenza. Quella che sarebbe stata descritta come una “sventagliata”. Nel mirino ben tre auto, tutte in uso agli operai della Icm di Pavia, sono state crivellate, una quarta danneggiata da un colpo di rimbalzo. Fortunatamente nel piazzale all’esterno non c’era nessuno. Immediato l’allarme. Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia del Commissariato di Orgosolo, guidati dal dirigente Costantino Cardella, la scientifica e gli uomini della Squadra mobile di Nuoro guidata da Fabio Di Lella.

L’opera infinita

Solo pochi giorni fa la consegna ufficiale dei lavori, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici della Regione Antonio Piu, della commissaria del Governo alle dighe Angela Catalano e del presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale, Ambrogio Guiso. Nemmeno una settimana dopo è arrivato l’attentato. Non il primo: in estate era stato dato alle fiamme un escavatore. La ditta lombarda vincitrice dell’appalto era entrata subito in azione: mezzi in quantità, così come gli operai coinvolti per concludere una diga dall’iter travagliato, e che dovrà essere consegnata entro il 2027.

