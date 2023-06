Cumbidanovu, appalto alla Icm 

La diga di Cumbidanovu, a Orgosolo, potrebbe essere inaugurata nel 2026. Il condizionale è d’obbligo, per un’opera attesa da più di trent’anni, ma stavolta qualcosa si muove. Ha avuto esito positivo, infatti, la gara per l’aggiudicazione dei lavori per il primo stralcio, che riguarda la realizzazione dello sbarramento con un progetto da oltre 91 milioni di euro. L’annuncio è arrivato dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, che assicura tempi brevi per la fine della procedura e l’avvio dei lavori. L’impresa Icm Spa, con sede a Vicenza, è aggiudicataria provvisoria con un ribasso dello 0,15 per cento.

Una conquista

Dopo un primo bando andato deserto, adesso dal Consorzio con sede a Nuoro tirano un sospiro di sollievo. Nell’eterna incompiuta i lavori possono ripartire. «Non appena l’aggiudicazione diventerà efficace si procederà alla stipula del contratto e alla consegna del servizio di progettazione esecutiva e di esecuzione del primo stralcio dei lavori - dice il presidente del Consorzio di bonifica, Ambrogio Guiso -. Nel febbraio 2023 la prima gara era purtroppo andata deserta. Da un’indagine di mercato era emerso che la mancata partecipazione delle imprese alla procedura di gara fosse da addebitarsi, in particolare, all’attuale congiuntura del mercato degli appalti pubblici, caratterizzato da un eccesso di offerta, alla volatilità dei prezzi legata alla crisi in Ucraina, alla complessità dei lavori in oggetto». Insomma, è stato necessario un aggiornamento degli elaborati progettuali, con un sensibile ritocco verso l’alto della proposta economica.

La Regione

L’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, non nasconde la soddisfazione: «Il risultato che raccogliamo oggi è frutto del grande lavoro dell’assessorato, del ministero delle Infrastrutture e del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. Un impegno che ha consentito, dopo il primo bando andato deserto, di ridurre al massimo i tempi per la nuova gara, oggi chiusa con l’aggiudicazione dei lavori per la parte più importante dell’opera. Grazie al nuovo accordo tra Regione e Ministero, con l’incremento di 13,5 milioni di euro che andranno a coprire i maggiori costi dovuti agli aumenti dei materiali, abbiamo a disposizione le risorse necessarie al completamento del corpo diga».

