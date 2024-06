Culurgionis, un’esperienza inclusiva 

Si sono cimentati nell’arte della manifattura dei culurgionis e dei malloreddus, con la tessitura del telaio e in laboratori di ceramica. Sono queste alcune esperienze in cui è stato coinvolto il gruppo della sezione nuorese dell'unione italiana ciechi con il progetto Sardegna Accessibile finanziato da Regione e fondazione Sardegna. La comitiva di 30 ciechi e ipovedenti ha fatto tappa in Ogliastra per trascorrere alcuni giorni all'insegna della cultura, della tradizione e delle bellezze del territorio. Visite guidate al museo etnografico Sa domu ‘e s’olia’, ai frantoi di Loceri, al parco archeologico di Scerì, a Ilbono, al Seleni, a Lanusei, per un passeggiata al nuraghe Gennacili. E ancora yoga e divertimento con le lezioni di ballo sardo. Non sono mancate degustazioni di vino alle tenute Gebelias. Soddisfazione è stata espressa da Gianni Marongiu, presidente dell'I.Ri.For di Nuoro: «L'accessibilità è un requisito imprescindibile per parlare di turismo. Questo progetto va a scoprire le realtà che operano in questo segmento».

