Culurgionis, i prìncipi dell’export 

I re dell’export sono i culurgionis. Il prodotto principe della gastronomia ogliastrina, marchiato Igp, varca il Tirreno con numeri da record. Il volume di vendite si conferma in crescita e l’incremento tocca il 18 per cento. Stima destinata a schizzare verso l’alto nelle prossime settimane, con l’approssimarsi delle festività di fine anno che comunque hanno già fatto lievitare le commesse. E di conseguenza i posti di lavoro. «Gli ordini sono in aumento, c’è tanto da fare», dichiara Vito Arra, proprietario del pastificio I sapori d’Ogliastra e presidente del comitato Culurgionis d’Ogliastra Igp. Il successo conferma l’alto gradimento nella cucina nazionale e internazionale, resistendo anche agli effetti dei continui cambiamenti, dell’esplosione dei costi di produzione e di alcune scelte dell’Ue in tema di produzione alimentare.

Boom di vendite

I culurgionis, simbolo dell’ogliastrinità, conquistano sempre più le tavole e registrano un incremento dell’export del 18 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’area che ha fatto registrare il boom di acquisti è quella del nord Italia, con la clientela più vasta riferita alle catene commerciali dell’alimentare. «Ora gli orizzonti si allargano anche alla Svizzera, dove dimostrano di avere interesse verso i culurgionis», dice Arra.

L’aumento del gradimento tra le tavole degli italiani, soprattutto al nord del Paese, conferma i culurgionis come alimento sempre più apprezzato, ma soprattutto conosciuto anche in territori dove fino a qualche tempo fa il fagottino neanche veniva preso in considerazione dai grossisti del settore alimentare.

La chiave di volta è avvenuta dopo il 2016, proprio con la marchiatura Igp. Lo stesso che sta trainando le vendite delle sebadas, altra delizia sarda.

Prodotto originale

L’incremento produttivo è confermato anche dai titolari del pastificio Muceli e Lotto di Jerzu, da quarant’anni sul mercato della pasta fresca. «Quelli prodotti in Ogliastra sono gli originali», rivendicano dal pastificio, dove le spedizioni sono dirette soprattutto verso il sud Sardegna. «Forniamo anche ristoranti stellati, ma è importante ricordare che i culurgionis ogliastrini sono marchiati Igp, che è il valore aggiunto del prodotto. A tavola il cliente cerca sempre la qualità e nei culurgionis prodotti in Ogliastra la trova sicuramente».

