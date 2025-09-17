VaiOnline
Osini.
18 settembre 2025 alle 00:14

Culurgionis e minestrone elisir di lunga vita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La longevità è in generale un lusso per pochi. Osini fa eccezione. È una mini blue zone, otto i centenari, all’interno di un contesto come l’Ogliastra, celebre in tutto il pianeta per essere una delle cinque aree geografiche in cui la popolazione raggiunge età molto avanzate con un’ottima qualità della vita. Lo conferma Battistina Piras che ieri ha compiuto 106 anni. La nonnina è anche testimonial della campagna Avis regionale del 2025. La sua memoria è di ferro. «Nel 1963 - racconta nonna “Battista” - avevo avuto un problema al polmone ed ero stata ricoverata al sanatorio di Nuoro. Ero arrivata a prendere quattordici pastiglie di Piazofolina al giorno». Gli aneddoti di nonna “Battista” s’intrecciano con i racconti sullo stile di vita, sull’alimentazione e sulla Seconda guerra mondiale. «Cosa mangio? Tanto minestrone, mi piacciono i culurgionis, poca carne e pochi dolci», dice l’ultracentenaria. Alla nonnina anche gli auguri di Vincenzo Dore, presidente di Avis Sardegna: «Siamo orgogliosi di avere figure come lei, che incarnano i principi di generosità e comunità che ci guidano ogni giorno. Che questi 106 anni siano solo l’inizio di altri momenti di gioia e serenità». Nella sua casa al civico 28 di via Trieste ha ricevuto pure la visita del sindaco, Alfredo Cannas.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 