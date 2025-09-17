Culurgionis e minestrone elisir di lunga vita 

La longevità è in generale un lusso per pochi. Osini fa eccezione. È una mini blue zone, otto i centenari, all’interno di un contesto come l’Ogliastra, celebre in tutto il pianeta per essere una delle cinque aree geografiche in cui la popolazione raggiunge età molto avanzate con un’ottima qualità della vita. Lo conferma Battistina Piras che ieri ha compiuto 106 anni. La nonnina è anche testimonial della campagna Avis regionale del 2025. La sua memoria è di ferro. «Nel 1963 - racconta nonna “Battista” - avevo avuto un problema al polmone ed ero stata ricoverata al sanatorio di Nuoro. Ero arrivata a prendere quattordici pastiglie di Piazofolina al giorno». Gli aneddoti di nonna “Battista” s’intrecciano con i racconti sullo stile di vita, sull’alimentazione e sulla Seconda guerra mondiale. «Cosa mangio? Tanto minestrone, mi piacciono i culurgionis, poca carne e pochi dolci», dice l’ultracentenaria. Alla nonnina anche gli auguri di Vincenzo Dore, presidente di Avis Sardegna: «Siamo orgogliosi di avere figure come lei, che incarnano i principi di generosità e comunità che ci guidano ogni giorno. Che questi 106 anni siano solo l’inizio di altri momenti di gioia e serenità». Nella sua casa al civico 28 di via Trieste ha ricevuto pure la visita del sindaco, Alfredo Cannas.

