Culurgionis e ciorba, incontro di culture 

Cos’hanno in comune i culurgionis e la ciorba? In apparenza nulla, ma in prospettiva i due piatti d’eccellenza dell’Ogliastra e della Romania possono fondere i gusti in nome di un gemellaggio tra lo Ianas di Tortolì e il collegio Mihai Bravu e l’Horeca culinary school, eccellenze nella formazione enogastronomica di Bucarest. Un’équipe selezionata dal dirigente scolastico dell’Istituto di viale Santa Chiara, Nanni Usai, e guidata dal docente Fabrizio Murru, si è recata nella capitale romena per suggellare il gemellaggio.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con la scuola alberghiera di Tortolì, pronta ad accogliere i ragazzi delle quarte classi provenienti da Bucarest. «Uno scambio di menù, conoscenze e competenze, un lavoro sul campo che sta dando ottimi risultati», dice Fabrizio Murru, 51 anni. «Studieranno un menù, con piatti che esaltino le tipicità della Sardegna e i vini prelibati che li accompagneranno, per poi realizzarlo», aggiunge anticipando il percorso di studi che affronteranno gli aspiranti chef stranieri. «Alterniamo il lavoro teorico a quello pratico. Si fanno ricerche sulle pietanze di queste regioni e si imposta il menù da realizzare: è uno scambio alla pari». Intanto, dopo due anni di pausa a causa della pandemia, lo Ianas ha deciso di ripartire a grande velocità riavviando il RistArte, il ristorante didattico dove i clienti esterni possono assaggiare le leccornie preparate dai giovani chef e presentate da giovani maître. (ro. se.)

