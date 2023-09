Culurgionis al top: il raviolo ogliastrino nel G8 dei primi 

TasteAtlas, bibbia dei gastronauti di tutto il mondo, ad agosto ha stilato la classifica che mette in fila i cinquanta migliori piatti di pasta al mondo ed ecco la sorpresa: i culurgionis d’Ogliastra sono all’ottavo posto. TasteAtlas è “Un’enciclopedia di sapori, un atlante mondiale di piatti tradizionali, ingredienti locali e ristoranti autentici”, come si definisce il team sul sito web. L’Italia in questa speciale graduatoria culinaria la fa da padrona. Quarantadue piatti su cinquanta arrivano dal Bel Paese, cinque dalla Grecia, due dalla Croazia uno solo dalla Francia. La Sardegna compare nella top ten con il prodotto simbolo della gastronomia ogliastrina, un raviolo ripieno di patate, chiuso con la cucitura a spiga (spighitta).

Nella variegata galassia del culurgione e i suoi fratelli, quello d’Ogliastra Igp (Indicazione Geografica Protetta) risulta tra i più apprezzati. A Vito Arra, imprenditore, suo l’omonimo pastificio a Lanusei, patron del marchio Igp per i culurgiones, fine osservatore, la notizia della classifica non è passata certo sotto il naso. «È una cosa molto interessante – ha commentato – teniamo conto del fatto che gli altri piatti in elenco prima di noi sono popolarissimi come per esempio la pasta alla carbonara o le lasagne alla bolognese. Noi siamo ottavi dopo questi cibi conosciuti ovunque ma diversamente da loro ci siamo affacciati sul mercato a livello nazionale e internazionale da poco tempo, la nostra esperienza rispetto agli altri piatti in classifica quindi è relativamente più breve, potremmo essere considerati una new entry».

Nuova scoperta

Infatti i culurgiones “viaggiano” fuori dall’Isola da appena quindici anni. TasteAtlas ha catalogato sul suo sito quasi undicimila piatti, più di seimila ingredienti, oltre ventitremila ristoranti, cinquantamila critiche gastronomiche. Grandi numeri anche quelli del network sui social, 294 mila seguaci su Instagram, poco meno di 942 mila su Facebook. Un bel ritorno di immagine anche per la pasta ogliastrina. «Il culurgione è proiettato a livello mondiale – ha detto Vito Arra, offrendo un ulteriore punto di vista – ma dobbiamo essere pronti a soddisfare tutte le richieste, ci si deve attrezzare. Dobbiamo ricordare anche che attualmente questa produzione rimane uno dei principali volani di sviluppo anche dal punto di vista occupazionale, cosa che anche le amministrazioni comunali non dovrebbero trascurare».

Anche la sebada ha ottenuto da poco l’Igp e chi sa che possa entrare in una classifica dei dolci. «Dopo l’Igp come il culurgione – ha concluso Arra – ci auguriamo che anche le sebadas recuperino terreno».

I piatti

La classifica della miglior pasta vede la presenza anche di un altro piatto sardo. Al sedicesimo posto troviamo infatti i malloreddus alla campidanese. In testa alla lista ci sono le pappardelle al cinghiale, al secondo posto la pasta alla carbonara, terzo gradino del podio per le tagliatelle al ragù di cinghiale. Si incontra la Grecia per la prima volta al settimo posto con lo "Giouvetsi”.

La Croazia in trentaseiesima posizione con "Fuzi s bijelim istarskim tartufom” e la Francia con il “Gratin de crozets” al numero quarantasei. Chiude la classifica ancora l’Italia con le pappardelle all’anatra.

