Culurgiones, vino e pane guttiau all’Expò Kansai di Osaka 

Una settimana intensa di relazioni, degustazioni e confronti ha portato anche l’Ogliastra a sedersi al tavolo dell’Expo Kansai 2025, con la voce di chi ogni giorno lavora per raccontare la terra attraverso il pane, il vino, la pasta fresca e la cultura materiale. All’interno dell’iniziativa promossa dalla Regione e condivisa con altri tredici Gal della rete sarda. A rappresentare l’Ogliastra sono state tre realtà del comparto agroalimentare: Sard.A. Pan (Lanusei e Villanova Strisaili), Antichi Poderi (Jerzu) e il Pastificio Gabriella Conigiu (Villagrande). Pane pistoccu, vini tipici e culurgiones hanno animato show cooking, laboratori e momenti di approfondimento, accompagnati da un pubblico selezionato di buyer, giornalisti, ristoratori e operatori del turismo. «È stato un momento indimenticabile, un’esperienza molto gratificante sia dal punto di vista professionale che umano», racconta Gabriella Conigiu, ammirata protagonista dello showcooking con la cucitura del raviolo a spighitta. «Esperienza buona, come ogni volta che si viaggia e si conosce un’altra realtà, sia commerciale che culturale», afferma Simone Ferreli di Sard.A. Pan che in Giappone ha fatto degustare il pane guttiau.

