Lutto.
22 febbraio 2026 alle 00:57

Culture underground Si è spento a Cagliari Massimo Antonucci 

Un lutto improvviso ha colpito il mondo della musica rock in Sardegna. Si è spento Massimo Antonucci, leader di una delle band storiche della scena cagliaritana degli anni Ottanta, i Physique du Rôle.

Massimo Antonucci – 65 anni, insegnante al Liceo Motzo di Quartu – è stato per anni il cantante e front-man del gruppo, nelle cui fila hanno militato diversi protagonisti della prima ondata new-wave in città come Riccardo Thorel, Giangi Pala, Sergio Sorresu, Piero Peis, Sergio Farci e Massimo Cappai).

Con i Physique du Rôle – band che non disdegnava l’uso di azioni sceniche a metà tra musica, danza e teatro – Massimo Antonucci si è esibito sui principali palchi dell’isola e, nel 1984, al Rolling Stone di Milano.Scioltosi nell’85, il gruppo si è ricostituito tre anni fa, recuperando il repertorio originale e iniziando a comporre nuove canzoni.

Alcuni brani dei Physique du Rôle sono inseriti nella colonna sonora di “The Missing Boys”, il docufilm realizzato da Davide Catinari. E in questa opera Massimo Antonucci è protagonista e lucido narratore di una generazione non solo di musicisti ma di giovani che diedero anche in Sardegna un importante contributo per la nascita di una nuova cultura underground.

