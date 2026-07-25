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Villacidro
26 luglio 2026 alle 00:59

“CulturArte”, verso la festa di San Sisinnio 

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CulturArte 2026 accompagna Villacidro verso la secolare festa di San Sisinnio con tre serate dedicate alla lingua sarda, all’identità, alla musica e alla memoria. Dal 28 al 30 luglio piazza Zampillo ospiterà la rassegna promossa dal Comune, con il sostegno della Regione e della Fondazione di Sardegna. Si parte martedì, alle 21.30, con “Racconto di una festa-Sa festa manna tra storia, devozione e narrazione” e la presentazione del libro per bambini in sardo “Santu Sisinni abogau” di Giovanni Spano. Mercoledì, alle 21.45, spazio ai Disizu Band, protagonisti di un concerto che intreccia folk, sonorità etniche, pop-rock e balli tradizionali. La rassegna si chiuderà giovedì, alle 21.30, con “R(esistere) a San Silvano”, spettacolo ispirato all’opera di Giuseppe Dessì. «Non si tratta soltanto di un programma di spettacoli», dice l’assessore Christian Balloi, «ma di un percorso culturale che parte dalle nostre radici e le mette in dialogo con il presente». Gli appuntamenti sono a ingresso libero. ( s.r. )

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