Cultura, urbanistica e sport: ecco il Piano di sviluppo locale 

La valorizzazione del polo archeologico di Cuccurada, la riqualificazione del centro storico e del colle di Sant’Antioco. Ma anche la realizzazione di diversi percorsi sportivi, un’area camper, un’apicoltura urbana, un campo da tiro, un canile comunale e tanto altro ancora. Idee e progetti ambiziosi e costosi per ora sulla carta. Ma che il Comune spera di realizzare quanto prima grazie a finanziamenti specifici che chiederà attraverso la partecipazione di bandi regionali e non solo.

Il Piano di sviluppo

Durante l’ultimo Consiglio comunale è stato approvato con votazione unanime il Piano di sviluppo locale Mogoro 2030. Una iniziativa finalizzata a definire in forma strutturata, le strategie e le azioni di sviluppo da implementare in sette anni. Nel documento ci sono proposte e idee emerse durante i vari incontri tra amministratori e cittadini. Ma soprattutto quelle elaborate dopo l’analisi dei questionari che il Comune mesi fa ha distribuito in tutte le case per capire le esigenze del territorio. Documentazione recapita anche a imprese e associazioni. Hanno partecipato all’indagine conoscitiva, ovviamente anonima, anche assessori e consiglieri. Poi gli uffici hanno elaborato le informazioni indispensabili alla redazione del piano. All’interno si leggono 57 azioni orientate a valorizzare e mettere a sistema le peculiarità e le specificità di Mogoro. «L’obiettivo è fornire alla comunità uno strumento programmatico in grado di rispondere alle mutate esigenze della popolazione - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Federico Piras - e per preparare Mogoro alla competizione per l’accesso alle numerose opportunità che arrivano dai finanziamenti del Pnrr, Por Sardegna 2021-2027, Pon e di tutti i bandi proposti dagli organismi sovraordinati».

«Ora ci metteremo al lavoro per reperire i finanziamenti necessari», commenta il sindaco Donato Cau.