Cultura, un tavolo permanente 

Un tavolo permanente sulla cultura per costruire una programmazione condivisa tra Comune, Provincia e Regione. È l’esito dell’incontro promosso dal Pd cittadino e coordinato dal segretario Giovanni Mossa, con la partecipazione dell’assessora comunale Natascia Demurtas, della consigliera provinciale Sonia Mele e dell’assessora regionale Ilaria Portas.

Forte la volontà di superare la frammentazione e costruire una strategia comune. «Non possiamo più procedere con interventi residuali. Occorre investire, pianificare e rafforzare la rete museale e riaprire spazi culturali», ha detto Demurtas. Mele ha ribadito il ruolo della Provincia: «La tradizione non è nostalgia ma una risorsa viva, soprattutto per i giovani». Per l’assessora regionale Portas «la cultura è un’attività sociale prima ancora che artistica. Dobbiamo valorizzare il patrimonio, sostenere l’economia culturale e investire nella digitalizzazione per renderlo accessibile a tutti. Nuoro può diventare un laboratorio regionale se uniamo progettualità, formazione e luoghi per i giovani». ha concluso

