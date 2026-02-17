VaiOnline
Politica.
18 febbraio 2026 alle 00:23

Cultura, un tavolo permanente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un tavolo permanente sulla cultura per costruire una programmazione condivisa tra Comune, Provincia e Regione. È l’esito dell’incontro promosso dal Pd cittadino e coordinato dal segretario Giovanni Mossa, con la partecipazione dell’assessora comunale Natascia Demurtas, della consigliera provinciale Sonia Mele e dell’assessora regionale Ilaria Portas.

Forte la volontà di superare la frammentazione e costruire una strategia comune. «Non possiamo più procedere con interventi residuali. Occorre investire, pianificare e rafforzare la rete museale e riaprire spazi culturali», ha detto Demurtas. Mele ha ribadito il ruolo della Provincia: «La tradizione non è nostalgia ma una risorsa viva, soprattutto per i giovani». Per l’assessora regionale Portas «la cultura è un’attività sociale prima ancora che artistica. Dobbiamo valorizzare il patrimonio, sostenere l’economia culturale e investire nella digitalizzazione per renderlo accessibile a tutti. Nuoro può diventare un laboratorio regionale se uniamo progettualità, formazione e luoghi per i giovani». ha concluso

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo

Canu (Sinistra Futura), primo in Consiglio. Tra gli assessori in cima Laconi (Pd) 
Vacanze

«Un milione di turisti? Meglio la stagione da marzo a novembre»

Dopo l’incendio a Punta Molentis più controlli per tutelare l’ambiente 
Francesco Pintore
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Carnevale

Da Tempio a Cagliari, carri e maschere in piazza

Il ritorno del corteo nel capoluogo e il grande rogo di Re Giorgio in Gallura 
(Andrea Busia, Serafino Corrias, Nicole Fenu, Giorgio Onano, Giovanna Pittalis, Umberto Zedda)
Verso il referendum

Giustizia, nuovo scontro Meloni: la magistratura ci ostacola sui migranti

Riforma, Nordio accelera «Ha già i decreti attuativi» 
Il disastro

Un rogo divora il teatro Sannazaro

Incendio in pieno centro a Napoli, 25 case evacuate. Giuli: «Tornerà com’era» 
Le trattative

Italia al Board di pace tra le polemiche

Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento 