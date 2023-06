Cultura, tradizioni e sapori: primavera in trentatré cortes 

La manifestazione Primavera nel cuore della Sardegna sbarca a Bari Sardo questo fine settimana. Sarà una due giorni ricca di appuntamenti tra cultura, tradizione e sapori. Si parte domani alle 10 con l'apertura delle corti delle case del centro storico, per proseguire tra laboratori creativi e culinari con la pasta fresca per bambini e adulti, degustazioni di prodotti tipici, animazione, incontri letterari. Domenica laboratori di riciclo e ricreo, lavorazioni all'uncinetto e una commedia portata in scena dal gruppo Is feralis 54. E ancora mostre fotografiche ed esposizioni di scene di vita agropastorale. Trentatrè le corti aperte per l'occasione alla scoperta della storia, cultura e tradizione del centro costiero.

