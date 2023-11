Cultura, tradizioni e cucina per la festa del carciofo 2023 

Tutto pronto per la festa del carciofo edizione 2023: l’appuntamento che celebra il prodotto principe dell’agricoltura sorrese si presenta con una tre giorni tra cultura, tradizioni, ma anche cucina e, ovviamente, carciofi. Si comincia oggi con tre progetti per le scuole: laboratori alimentari e progetto orto a mercato a cura di Coldiretti e una visita alla cooperativa ortofrutticola Villasor organizzata da Laore. Alle 18 poi un convegno sulla valorizzazione del carciofo nella sala convegni della stessa cooperativa. Domani, dalle 14, trofeo CarcioBike a cura della asd Gialeto 1909. Alle 15 la banda musicale darà il via all’apertura degli spazi espositivi e l’apertura delle case campidanesi in piazza Brundu, tra cui il villaggio medievale, mostre di antichi mestieri e le case campidanesi Medda e Podda. Musica sia alle 18 che alle 20, prima in piazza Brundu e poi in casa Medda.

Il 26, giornata finale, ancora esposizioni e mostre, oltre che momenti di giochi antichi e laboratori culinari, come quello di abbinamento dell’olio al carciofo spinoso. Musica itinerante per le strade e poi alle 18 Nonsoulfunky in concerto nella piazza principale. Domani e domenica appuntamento in biblioteca con il gruppo di lettura Grazia Deledda per la mostra di autori locali. La manifestazione è organizzata dal Comune che, per l’occasione, ha speso più di 20mila euro, con la collaborazione delle realtà protagoniste della tre giorni itinerante. (m. p.)

