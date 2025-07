Cultura, tagli ai fondi  e produzioni a rischio: via alla mobilitazione  

Il drastico calo dei fondi pubblici sta mettendo a disagio il settore culturale in Sardegna e a livello nazionale. Per questo ieri ieri i lavoratori dello spettacolo si sono incontrati a Palazzo Bacaredda per un’Assemblea nazionale.

Il ministero della Cultura ha tagliato buona parte dei fondi triennali destinati a compagnie, centri di produzione, festival, teatri regionali e nazionali coinvolgendo trasversalmente tutte le discipline artistiche: teatro, danza, multidisciplinare. In modo particolare sono state penalizzate le realtà che negli ultimi anni hanno investito in ricerca artistica, innovazione dei linguaggi e nel contemporaneo, soggetti ormai cancellati o fortemente penalizzati a favore di logiche commerciali e di un’offerta culturale incentrata esclusivamente sul repertorio classico.

La scelta politica del Governo, che si riflette nelle decisioni della Commissione Danza, rappresenta un elemento di grande preoccupazione. La Commissione, infatti, non ha adottato le deliberazioni all’unanimità, evidenziando una frattura ormai consolidata anche in altri ambiti: in Commissione Prosa, alcuni rappresentanti degli enti locali si sono dimessi in segno di protesta contro i criteri adottati dal governo.

Produzioni a rischio

Particolarmente grave è il caso della danza, dove la Commissione ha deciso di declassare o bocciare organismi storici e riconosciuti a livello regionale e nazionale, tra cui Fuorimargine, Sardegna Teatro, S’Ala, Oltrenotte, Carovana S.M.I. e Tersicorea.

In pratica non solo mette in discussione l’autonomia e la qualità delle produzioni culturali, ma la situazione ha ripercussioni dirette sulle condizioni di vita di artisti, curatori e maestranze, compromettendo la sopravvivenza di un settore che rappresenta un patrimonio imprescindibile per la cultura sarda e italiana.

«Non si può stare silenti»

«Non si può stare silenti davanti all’evidenza delle scelte del ministero della Cultura, che colpiscono le operatrici e gli operatori che lavorano sui territori puntando su sperimentazione e ricerca. La modifica dei criteri di assegnazione dei contributi del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, premiando chi vende più biglietti, ha come effetto immediato, tra gli altri, la cancellazione di un’offerta culturale importante per la città di Cagliari», ha ribadito l'assessora Maria Francesca Chiappe. «Noi vogliamo tutt’altro: vogliamo che la cultura sia di tutti e per tutti e soprattutto che non sia omologata. I fondi pubblici devono quindi essere uno strumento per sostenere le lavoratrici e i lavoratori che ne garantiscono l’accesso».

Per Marta Mereu, presidente dell'omonima Commissione consiliare, «la grande partecipazione, che ha visto sul territorio Comune e Regione schierati al fianco di chi lavora nel settore, ha lanciato un segnale potente e inequivocabile: la cultura è lavoro, e come tale merita diritti, tutele e rispetto. Le scelte del Governo colpiscono duramente chi innova, sperimenta, include. Noi scegliamo di stare dalla parte di chi ogni giorno tiene viva la cultura e la nostra comunità».

