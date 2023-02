Cultura rom, incontro con gli studenti 

La storia e la cultura rom al centro di un incontro organizzato nelle scuole Elementari e Medie di Su Planu, a Selargius, con l’obiettivo di contrastare odio e pregiudizi razziali nei confronti dei rom. L’appuntamento è in programma oggi, dalle 9, promosso dall’Asce, l’associazione sarda contro l’emarginazione, insieme alla direzione scolastica dell’Istituto comprensivo di Su Planu. I ragazzi delle classi primarie e secondarie incontreranno questa mattina Luca Bravi, professore all’Università di Firenze, docente di Storia dei processi comunicativi e formativi, esperto nazionale della storia di Rom e Sinti. «Quella con la scuola di Su Planu vuole essere solo la prima di tante iniziative che vorremmo fare nelle scuole, nelle Università e in altri spazi pubblici, per parlare di storia e cultura della comunità romanès», spiega Stefano Colaneri, responsabile del gruppo rom dell’Asce. «Se è vero che un fenomeno come l'antiziganismo raggiunge in Italia percentuali dell’80 per cento, noi pensiamo che sia assolutamente necessaria una giusta informazione e formazione proprio a partire dalle scuole e dai ragazzi».

Si parte con il primo gruppo di studenti, alle 9 e alle 10, con l’incontro che coinvolge le prime classi delle sezioni A, B, D ed E, della scuola secondaria di primo grado di via Ariosto. A fine mattina la seconda trance di lezioni: dalle 10,45 alle 11,45 l’associazione sarda contro l’emarginazione incontrerà la classe 1 C delle Medie, per poi completare il ciclo di incontri dedicati agli istituti di Su Planu con le ultime classi delle sezioni B ed E della scuola primaria.

