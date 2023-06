Cultura, nuovo contratto per gli operatori 

Dire che il mondo della cultura cagliaritano stesse aspettando un segnale dall’assessorato di riferimento è forse un eufemismo. Perché loro, gestori di biblioteche, musei e monumenti, principali veicoli di trasmissione del patrimonio culturale cittadino, sono sempre stati sottopagati. Dopo anni di discussioni, quel segnale è arrivato e alla fine dello scorso anno, a seguito di un protocollo d’intesa sottoscritto coi sindacati, l’assessorato alla Cultura si è impegnato ad applicare ai lavoratori dei servizi culturali il contratto di Federculture, che significa il 30% in più circa in busta paga. In passato, si applicava il contratto multiservizi, lo stesso per gli addetti alle pulizie, che era molto vantaggioso per gli imprenditori e altrettanto svantaggioso per i lavoratori. Naturalmente, l’amministrazione non ha il potere di obbligare i gestori ad applicare il miglior contratto per i lavoratori, però può incentivarne l’utilizzo e per questo motivo riconosce punteggi maggiori nelle gare a chi lo riconosce. «Con grande soddisfazione di tutti siamo riusciti ad applicare il contratto federculture che premia i lavoratori impegnati nel settore culturale», dice l’assessora Maria Dolores Picciau. «Siamo molto sensibili alla condizione socio economica dei lavoratori, chiediamo agli uffici il monitoraggio sull’applicazione pedissequa del contratto». ( ma. mad. )

