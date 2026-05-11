Cultura, la paralisi è politica 

Non bastavano le tensioni in aula sulle zone di accelerazione per le energie rinnovabili a Pratosardo. A incendiare la maggioranza è nuovamente la cultura: commissione paralizzata, presidente dimessa, accuse incrociate nell’anno delle celebrazioni per il centenario del Nobel a Grazia Deledda.

Senza presidente

Da oltre un mese la Commissione cultura è senza guida dopo il passo indietro di Paola Siotto, che il 3 aprile si era dimessa parlando apertamente di «una diversa visione delle politiche culturali nuoresi». Una frattura politica emersa con l’assessora di riferimento, Natascia Demurtas (Pd) soprattutto su metodo e programmazione delle iniziative culturali. La scorsa settimana il presidente del Consiglio Elia Carai (Pd) aveva convocato la Commissione per eleggere il nuovo presidente, dopo che Francesco Guccini di Uniti aveva riproposto il nome della Siotto. Ma tutto è saltato. Improbabile un passo indietro dell’esponente del M5S. «Le piccole incomprensioni in una grande famiglia vanno appianate», ha detto Guccini provando a smorzare le tensioni. Nel frattempo però la Commissione resta ferma. Assente il consigliere Alessandro Murgia (M5S), fuori città, il commissario Leonardo Moro è in attesa della nomina all’Isre e dovrebbe dimettersi dal Consiglio, con il possibile ingresso tra i Pd-Riformisti, di Graziano Mingioni. Ieri è tornata a intervenire la Siotto: «La presidenza della Commissione cultura è comunque dei Cinque Stelle, aspettiamo che il presidente Carai la riconvochi. Finché ci sarà un presidente del Movimento - avverte Siotto - sarà un presidente autorevole».

L’opposizione all’attacco

Durissima la consigliera di SiAmo Nuoro Bastianella Buffoni, che parla di «maggioranza nel caos» e di «vuoto istituzionale grave». Secondo Buffoni, la paralisi della Commissione dimostra «l’incapacità della maggioranza di garantire il funzionamento ordinario delle istituzioni». Nel mirino il centenario deleddiano: «Nuoro è già entrata nel percorso del Nobel a Deledda ma a oggi non esiste un programma pubblico, una visione, una regia. Oltre alla visita del presidente Sergio Mattarella, tutto il resto appare fermo e confuso». Critiche anche sul museo Ciusa e l’ipotesi di una Fondazione: «Si parla di accelerazione senza chiarire assetti, risorse e competenze, e la struttura resta chiusa».

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