Cultura in lutto, addio all’artista Febe Antoniutti 

La città ha perso ieri una delle sue artiste più importanti: è scomparsa, all’età di 91 anni, Febe Antoniutti, insegnante, per tanti anni esponente di spicco della pittura e della ritrattistica.

La professoressa Antoniutti, animo gentile, amata dai suoi ragazzi per il garbo e l’eleganza dei comportamenti, è stata apprezzata docente per generazioni di studenti e collega stimata da tanti professori che con lei hanno condiviso la missione dell’insegnamento e l’amore per l’arte: ha insegnato nelle scuole medie Sebastiano Satta, quindi Giovanni Pascoli e nella ex scuola media Zanella. Moglie di professor Vinicio Porta. Anche dopo la pensione, l’insegnante non ha abbandonato la sua passione per la pittura e i ritratti che era solita realizzare con precisione e maestria a chiunque si avvicinasse a lei con sincera curiosità. L’ultimo saluto a Febe Antoniutti verrà dato oggi alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco in via Piolanas. (a. s.)

