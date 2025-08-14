Cultura, il ricco programma del post Ferragosto 

Al via il nuovo cartellone culturale per l’estate quartese. Calato il sipario su “La Luna sotto casa”, si si parte con l’edizione 2025 di “Ripensare la città”: «Un progetto che intreccia arte, spettacolo e partecipazione comunitaria per valorizzare il patrimonio identitario e turistico della città», spiegano da Comune. «Attraverso il coinvolgimento attivo delle associazioni locali il calendario propone un’agenda ricca di eventi che spaziano dalla poesia improvvisata alla danza urbana, dalle escursioni archeologiche alla musica, passando per laboratori creativi e presentazioni letterarie».

Appuntamenti quasi quotidiani sino a ottobre. Si parte lunedì 18 agosto con un omaggio alla tradizione e alla creatività contemporanea: alle 19 negli spazi de Sa Dom’e Farra, la rassegna Si Ghetat custu bandu proporrà un laboratorio di poesia improvvisata, contemporaneamente al parco Parodi l’associazione Feel Your City organizzerà una lezione di hip hop e break dance. E in via Diaz l’associazione Teatro Vario con il laboratorio circo Vertigine, riproposto alla stessa ora anche il giorno successivo. Lo stesso programma sarà replicato il 20 agosto, con l’associazione Feel Your City che per l’occasione proporrà un evento dedicato a street dance e graffiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA