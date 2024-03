Cultura, gestione unica pubblico-privato 

La cultura come impresa. Senza quel contorno retorico per cui con musei, monumenti, teatri e via dicendo “non si mangia”. Ma con l’intelligenza di chi vuole gestire quel patrimonio culturale in città che ricomprende l’Exmà, l’ex Vetreria di Pirri e il Teatro Massimo. Patrimonio da gestire bene. Per valorizzarlo e far risparmiare soldi all’amministrazione. Nasce da qui il progetto del “partenariato speciale pubblico-privato” del Comune per quelle tre importanti realtà culturali. La Giunta ha fatto una delibera, ora toccherà al Consiglio dire sì.

L’obiettivo

«Si tratta di un’innovativa forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di consentire una più agevole e moderna gestione di luoghi di interesse pubblico, attraverso la costruzione di un accordo che deve essere approvato dal consiglio comunale e che prevede tempi medio lunghi, ad esempio 25 anni rinnovabili, per la gestione di teatri e luoghi di cultura», scrive il sindaco Paolo Truzzu in un post sui social. «Questo consentirà l’affidamento di tali strutture a soggetti di provata esperienza e che potranno correttamente avviare linee di finanziamento adeguate a obiettivi culturali importanti», aggiunge.

La formula

Come funziona? Si parte dall’intervento del pubblico, poi si arriva al coinvolgimento del privato: questo ragionamento dà stimolo alla valorizzazione della cultura ed evita di appesantire le casse pubbliche. «I partenariati speciali pubblico- privato sono un’importante opportunità per il patrimonio culturale cittadino, in quanto fondati su una gestione più efficiente e con un risparmio significativo per l’amministrazione comunale, poiché sono basati sull’assenza ordinaria di onerosità economica a carico dell’Amministrazione pubblica», afferma l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau. «La governance sarà più snella, efficace e basata sulla collaborazione tra Partner ed ente pubblico. Con questa iniziativa Cagliari è perfettamente in linea con le principali città italiane nella gestione del patrimonio culturale pubblico», aggiunge. Perché l’obiettivo finale, conclude Truzzu, è «rendere fruibile alla pubblica utilità luoghi e programmazione di qualità». ( ma. mad. )

