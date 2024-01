Cultura e turismo, via libera ai contributi per le associazioni 

Via libera alla concessione da parte dell’amministrazione comunale dei contributi alle associazioni che nel 2023 hanno svolto attività nel settore turistico e culturale. È stato infatti approvato l’avviso pubblico che consentirà ai soggetti aventi diritto di effettuare le richieste sulla base del regolamento approvato dal Consiglio comunale nello scorso mese di giugno, insieme all’istituzione dell’albo delle associazioni. Sono a disposizione 10mila euro. Con la pubblicazione del bando viene anche attuato per la prima volta il nuovo regolamento consiliare licenziato dalla apposita commissione (componenti Maria Giovanna Campus, Salvatore Sanna, Federica Pinna), in collaborazione con gli uffici, che consente di avere uno strumento per concedere in diverse forme contributi ordinari e straordinari alle associazioni. L'obiettivo era quello di valorizzare la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria, impegno civile e sociale ma anche strumento per raggiungere fini di pubblico interesse e di sostegno all’iniziativa dei diversi gruppi. Da evidenziare come, per essere iscritte all’albo e dunque accedere ai contributi, le associazioni devono essere costituite da almeno sei mesi con sede operativa a Bosa. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA